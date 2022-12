El video ha sido ampliamente compartido en redes sociales, donde también se ha juzgado la cantante vallenata por la reacción que tuvo, pero es posible encontrar voces que la defienden.

“Sea lo que sea es una falta de respeto, no hay derecho. Es una mujer normal y no merece que se le haga eso. Mucho depravado”, “¿Y qué querías?, ¿Que se riera? La gente es como estúpida también”, son algunos de los comentarios que se pueden leer sobre el video.

La polémica escaló tanto que la propia Ana del Castillo a través de su cuenta de Instagram habló sobre la situación.

“Independientemente de cómo me vista, de cómo hable, o como me exprese, todo el mundo merece respeto, ahí me estaba tomando una fotico con la gente, me sentía bien andaba, con una buena actitud y sí fue el hombre que me agarró el jopo”, dijo la cantante en una historia.