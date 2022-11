“Sinceramente creo que todas hemos sufrido algún tipo de acoso y yo nunca he estado exenta de eso. La verdad es que fue un episodio bastante complicado , todavía recuerdo los nombres y no fui capaz de hablar de eso, sino hasta que tenía como 22 años que le pude contar a mis papa s”, relato la congresista en Caracol Radio.

Al comentario que fue hecho también por una mujer, Susana respondió: “Sí me violaron, pero no fue mi papá. Fueron dos tipos de 26 y 28 años cuando yo tenía 14”. Y agregó que el proyecto ley que defiende pretende precisamente evitar este tipo de horrores. “Educación es Prevención ”, puntualizó la congresista en su Twitter.

También expresó que ya se sentía mucho más tranquila cuando se refería al hecho, pero que esto sumado al feminicidio del que fue víctima su hermana por parte de su esposo la motivaban a luchar por las banderas que permitan acabar y prevenir las violencias sexuales.

Ante la pregunta ampliamente cuestionada del periodista a la representante en medio de la entrevista, en la que le preguntó qué haría si se encontrara con sus victimarios, ella respondió que creía que no se los volvería a topar.

“Sinceramente en este momento yo no me siento totalmente preparada, por más que ahora tengo 28 años y eso haya pasado hace 14 años, no me siento preparada para eso”, respondió la representante.