Confirmado: Corte Suprema no investigará a Álvaro Uribe por Ñeñepolítica Después de escuchar las conversaciones telefónicas del ‘Ñeñe Hernández´, el alto tribunal no encontró evidencias que relacionaran al ex presidente con una supuesta operación de compra de votos a favor de Iván Duque.

El ex presidente estaba siendo investigado por una supuesta compra de votos. FOTO: COLPRENSA