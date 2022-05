El asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en una playa privada en Barú, mientras se encontraba de luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera, ha conmocionado a la justicia nacional e internacional, así como lo han hecho las declaraciones que la viuda ha dado sobre el crimen que le quitó a su esposo días después de casarse y horas después de anunciar su embarazo en redes sociales.

Antes de que se hiciera el levantamiento del cuerpo de Pecci, Aguilera habló con periodistas del medio paraguayo Monumental AM 1080 y contó cómo fue el asesinato de su esposo: “Llegaron dos hombres en un lancha, se acercaron y le dispararon”, narró la periodista.

“Llegaron a la playa privada del hotel (...) No se pudo hacer nada, llegaron y de forma inmediata dispararon, mientras estábamos en la playa; el personal de seguridad no pudo reaccionar”, agregó después.

En esa declaración a la prensa también aseguró que su esposo no tenía ninguna amenaza y que no había sufrido ningún atentado en Paraguay. “Él no tenía ninguna amenaza, él es fiscal antidrogas en Paraguay, contra el crimen organizado y lavado de dinero. Ninguna amenaza, ningún atentado en Paraguay”, indicó la comunicadora.

En otra entrevista, con la revista Semana, la periodista contó que su luna de miel en Cartagena estaba por terminarse y que Pecci se mostró muy tranquilo horas antes de ser asesinado.

“Ninguna amenaza, estaba tranquilo total... nosotros andábamos sin guardia, no sentimos riesgo de amenaza o venganza, estaba muy tranquilo”, aseguró.