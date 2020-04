La gobernabilidad que le dio el covid-19 a Duque

Para el senador gobiernista John Harold Suárez , la mayoría de los partidos han ido reconociendo la gestión del presidente Duque frente a la atención de la pandemia, “eso empezó tímido pero se ha ido fortaleciendo”. Los únicos, según Suárez, que no han querido aceptar ese manejo acertado son los partidos de la oposición: “seguir en esa oposición a ultranza, no le veo razón de ser”.

Desde que Iván Duque estuvo en la campaña para ganar la Presidencia de la República en 2018 empezó a acostumbrar a los colombianos a que le escucharan hablar de una palabra muy particular: “resiliencia”, que en su interpretación es la forma como una persona se reinventa en medio de las adversidades.

Por ahora, al presidente Duque parece que desde el Congreso no le vendrán momentos complejos. ¿La razón? No hay una agenda legislativa que se tenga que votar con urgencia. El Congreso, aunque ya comenzó a sesionar y lo hace de manera virtual, parece que antes de mayo no estaría votando ninguna ley.

El analista John Mario González sostiene que “en junio y julio volverán los viejos problemas, agravados con todo lo que discute ahora”, pero incluso considera que podrá dejar de depender mucho, políticamente, del Centro Democrático.

En ese sentido, Cambio Radical podría verse beneficiado, pero en concepto del senador Carlos Fernando Motoa, aún no es claro si este apoyo al presidente Duque será evidente cuando entren de lleno la discusión de las reformas en el Congreso.

Pero la oposición, es segura, o así lo expresa Fandiño, “la oposición va a seguir, todo lo que pase en política tiene un cálculo”. Para el senador Motoa, “la oposición mantiene la estrategia de atacar al gobierno, en lo que respecta a las políticas en materia de salud han sido más solidarios, en los demás rayan en el populismo”.

Por ahora, la suerte política del mandatario parece que cambió pese a la crítica situación que se vive en el país por la crisis del coronavirus.