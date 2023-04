Lafaurie y Vega: dos adversarios que ahora trabajan juntos por la paz

Se conocen desde hace décadas y siempre habían estado en bandos opuestos. Vega era un líder social que ayudaba a campesinos del Urabá antioqueño en procesos de restitución de tierras y Lafaurie, como parte de Fedegán, defendía a los ganaderos y terratenientes para que no tuvieras que devolver los predios adquiridos durante el conflicto armado. Los ataques entre ambos eran fuertes y constantes: a Gerardo lo tildaban de tener nexos con la entonces guerrilla de las Farc y a Lafaurie de ser un aliado y financiador de paramilitares.

Para ese entonces, la senadora Cabal dijo en un debate político que varias ongs estaban siendo instrumentalizadas por las Farc para obligar a campesinos a reclamar tierras que ellos sabían que no eran suyas.

Para la época de 2010, las batallas jurídicas entre Vega e integrantes de Fedegán eran el pan de cada día. No era extraño que ambos se cruzaran en estrados judiciales y se contradijeran mutuamente luchando por los intereses de cada quién.

La paz total que los unió

Lo cierto es que, dos décadas después, Lafaurie ha moderado su postura al punto de ser parte del equipo negociador de Petro que busca la paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN.

Desde su llegada a esa mesa de negociación, el presidente de Fedegán ha estado cerca de la paz total y, por supuesto, de la reforma agraria que lo unió con Vega.

El acercamiento entre ambos comenzó precisamente con el histórico acuerdo entre el Gobierno Petro y la Federación Nacional de Ganaderos que pactó la compra de tres millones de hectáreas para avanzar en la reforma rural y en el cumplimiento del punto 1 del Acuerdo de Paz entre el Estado y la extinta guerrilla de las Farc.

Con esa astuta movida de Petro, los ganaderos dejaron de ser un pare en el camino y comenzaron a ser aliados, pues empezaron a ofrecer tierras en todos los departamentos del país con la garantía de que se las comprarían a precios comerciales.

En entrevista con EL COLOMBIANO, Vega dijo que ese acuerdo fue el que finalmente hizo que él y Lafaurie se sentaran a trabajar del mismo lado y a “dejar atrás las diferencias que algún día tuvimos”.

Según él, Fedegán ha ofrecido 400.000 hectáreas y la Agencia Nacional de Tierras ha avanzado en llevar 50.000 de ellas hasta la etapa de prefactibilidad técnica y jurídica, lo que significa que están cerca de ser compradas. (Ver: En un Minuto)

Para explicarles las condiciones que debe tener cada terreno -“entre las que se encuentran que sean tierras fértiles, que no tengan procesos de restitución sobre esa tierra, que no son inundables y que no estén ocupadas materialmente”- Vega ha sostenido cuatro grandes encuentros con ganaderos de todo el país: en Montería, Valledupar, Puerto Berrío y Fundación Magdalena.