No solo el ELN ignoraba el cese bilateral, el Clan del Golfo y las bandas organizadas de Medellín y el Valle de Aburrá también lo hacían.

El 31 de diciembre en la noche, los celulares de los capos de las bandas de Medellín y de los duros del Clan de Golfo en Antioquia no paraban de sonar. Todos querían saber quién había negociado el cese bilateral al fuego con el Gobierno. Pronto pudieron comprobar que nadie había negociado ningún cese y todo se trataba de un anuncio apresurado del presidente Gustavo Petro.

Justo desde la Cárcel la Picota, el presidente Gustavo Petro y el Alto Comisionado Danilo Rueda recibieron en documentos privados las intenciones de paz de algunos narcos que están detrás del Clan del Golfo, las disidencias, de bandas de Bello como Los Pachelly, El Mesa e incluso del ELN —aunque en la negociación actual la guerrilla no reconoce el delito de narcotráfico—; una de las peticiones que le han hecho al presidente es que tumbe la extradición y que parte de sus procesos judiciales se negocien con las comunidades en las que era reconocidos como “figuras políticas”, que sean ellas las que determinen la pena a cumplir, razón por las que el Gobierno propone mesas de diálogo regionales.

Pese a esos acercamientos, las partes nunca hablaron de concretar un cese al fuego y por eso los capos de las bandas, tanto en la cárcel como en libertad, quedaron sorprendidos con el anuncio de Petro. No han querido pronunciarse porque esperan sacar algún provecho del momento y ven en el anuncio un reconocimiento político. Uno de ellos dice: “Creemos que el Presidente estaba muy contento por las fiestas de diciembre”.

El asunto es que un cese bilateral no se decreta, se pacta claramente. Y más que un movimiento audaz, como lo había llamado el mismo Prada, lo que hemos visto en estos primeros días del año parece sacado de un libreto improvisado. Había una tregua, pero las partes no sabían —ni siquiera el Ejército—. No solo hablamos del ELN, que inmediatamente se desmarcó porque pierde estatus en su calidad de parte en una negociación; las bandas tampoco tenían la menor idea. Lo que algunos han tratado de mostrar como un contundente golpe de opinión terminó en un bochorno.

Prada también dijo: “Bajo la dirección y coordinación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz han estado estos diálogos (...) Esta declaración de cese bilateral está precedida de la petición de las comunidades para la protección de su vida. También están precedidas por las declaraciones unilaterales por escrito y reuniones presenciales en las que hemos registrado la voluntad clara de estas organizaciones de someterse a la ‘paz total’. De tal manera que con fundamento en todas estas expresiones y en las declaraciones unilaterales de cese al fuego que hicieron buena parte de ellas, tomamos la decisión”.

Enlaces de los grupos criminales le confirmaron a EL COLOMBIANO que nunca hubo tal pacto y que siempre se había manifestado que estaban dispuestos a mostrar buena voluntad de paz por medio de un cese al fuego, como por ejemplo sucedió en Medellín en noviembre del año pasado, sin embargo, nunca tal intención fue tomada como un pacto por parte del Gobierno.