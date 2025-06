Marset, el capo que elude la captura de cinco países

Aunque todavía no se ha expedido una orden de captura en su contra, el principal testigo de la Fiscalía mencionó su nombre en el expediente. Francisco Luis Correa, el exmilitar que coordinó a los asesinos, dijo en un interrogatorio que Sebastián Marset (“el Uruguayo”) y Miguel Ángel Insfrán (“Tío Rico”) estaban implicados en la planeación.

La justicia colombiana ha condenado a nueve personas por el magnicidio, las cuales ejecutaron las tareas logísticas: contratación, pagos, espionaje, transporte y sicariato, pero aún no han llegado a los autores intelectuales.

Le encantaba el fútbol, pero no logró encajar en ningún club profesional y desde joven se enroló con grupos de delincuencia común, con los que adquirió sus primeros antecedentes penales por hurto y posesión de drogas. Pasó breves periodos en prisión, hasta que lo arrestaron entre 2012 y 2018 por narcotráfico de marihuana.

Todo aquello no era más que una cortina de humo para gerenciar su verdadero equipo: el Primer Cartel Uruguayo (PCU), una estructura con tentáculos en el sur del continente, redes de exportación de cocaína boliviana y colombiana a EE.UU. y Europa, así como un gran número de empresas para camuflar las ganancias.

En febrero de 2022, la DEA, Europol y las autoridades de Paraguay comenzaron la ejecución de la Operación A Ultranza Py, en contra de la red de Marset y su socio Miguel Ángel Insfrán.

Pecci hizo parte de ese grupo que en los primeros dos meses incautó bienes valorados en 250 millones de dólares, incluyendo nueve aeronaves, 20 carros de lujo, mil cabezas de ganado y dos yates.

El impacto más profundo fue sacar a la luz una tenebrosa red de corrupción. Los primeros salpicados fueron el ministro Joaquín Roa Burgos, de la Secretaría de Emergencia Nacional de Paraguay, a quien destituyeron por ser el propietario de uno de los yates decomisados; el diputado Juan Carlos Ozorio, quien tuvo que renunciar a su curul en el Congreso; y el empresario Alberto Koube, uno de los más importantes contratistas del Gobierno guaraní.

Ahí no pararon los escándalos. Al revisar los movimientos de Marset, se percataron que estuvo detenido por las autoridades migratorias de Emiratos Árabes en noviembre de 2021, tras encontrar irregularidades en su pasaporte paraguayo, pero quedó libre porque el gobierno de Uruguay le expidió un nuevo documento, a pesar de sus antecedentes penales.

El trámite le costó el cargo en agosto de 2022 al subdirector nacional de Identificación Civil, Alberto Lacoste, además de una investigación administrativa. En noviembre de 2023 renunciaron el canciller uruguayo Francisco Bustillo; así como el ministro y viceministro del Interior, Luis Heber y Guillermo Maciel, todos investigados por la Fiscalía.

Luego fueron destituidos 18 policías de la Oficina de Interpol en Paraguay, incluyendo al Jefe de Gabinete, comisario Rodolfo Fernández, sospechosos de sabotear las bases de datos de la entidad para eliminar una Circular Roja en contra de la esposa de Marset, Gianina García Troche.

En las casas de tres de ellos encontraron documentos relacionados con el expediente de Marset y su mujer.

Para rematar, el matrimonio escapó junto a sus cuatro hijos de una redada en su mansión de Santa Cruz de la Sierra, el 30 de julio de 2023. Luego el uruguayo publicó un video en internet, en el que aseguró que su fuga fue obra de un oficial de alto rango de la Policía boliviana.

“Gracias a la ayuda del director de la FELCN logré irme, porque él me avisó que el ministro ya había dado orden de aprehensión contra mí. Y, bueno, agarró una platita y me avisó que me fuera”, dijo el narco, provocando una tormenta en Bolivia, en cuyo centro dejó al general Ismael Villca, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN).