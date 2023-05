“La lucha política no termina, sino que ahora se puso buena”: Petro posesionó a los nuevos ministros y les entregó tareas

En ese sentido, Petro dijo que esta es “una lucha política que aún no termina, sino que ahora se puso buena. Ahora tendremos discurso en el balcón con el pueblo trabajador, en este primero de mayo y muestra de qué lado está el gobierno”.

“Ese conflicto social era ahogado en cárceles, represión. Era un manejo dictatorial del conflicto que mostraba gobiernos que pertenecían a unas elites específicas y trasladaban a las normas esa posición de ellos, que era defender el privilegio constituido por una clase “empresarial” que no hacía riqueza a partir de su propio trabajo, sino que hace su riqueza a partir de ordeñar el Estado”.

En su discurso, el mandatario le pidió una tarea específica a la nueva Ministra de Agricultura, a quien le encargó “un trabajo profundo porque esperamos democratizar la tierra en Colombia para que el campesinado tenga acceso a la propiedad de la tierra como ordena la constitución. Satisfacer necesidades y ampliar la libertad”. Así mismo, pidió una dinamización de todos los aspectos relacionados a lo que llamó una “revolución agraria”.

Al nuevo Ministro de Hacienda también le asignó una tarea relacionada con la reforma tributaria que pasó pero está demandada. Según Petro, Bonilla tendrá que hacer cumplir la eficiencia. “Queremos equilibrio en las finanzas publicas, equilibrio macroeconómico y no queremos destruir los equilibrios fiscales. El tema fundamental no pasa por la reforma tributaria que con el ministro Ocampo logramos aprobar y esta demandada, hay que defenderla jurídicamente”, pidió el mandatario.

Durante su discurso, el Jefe de Estado no dejó pasar las tareas para uno de sus proyectos más polémicos, la refoma a la salud ahora en cabeza del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. A él le pidió “llevar y hacer triunfar en el Congreso la reforma a la salud. El cambio de ministro no cambia la esencia del proyecto, que los dineros públicos de la salud los maneje el público y no unas entidades que impiden la atención médica. Esto implica que Colombia por primera vez pueda tener atención primaria y preventiva y garantizar que todo colombiano pueda acceder. Esos criterios en la reforma a la salud se debe mantener, ya habían sido aceptados por los partidos pero retrocedieron por presiones que proviene por un grupo de poder”.

Y agregó que “a pesar de que no hubieran hundido la reforma, a pesar de que les ganamos, lograron desestabilizar las discusiones. El congreso tiene que definir de que lado esta, del lado del pueblo o el lado de las grandes fortunas y sus privilegios. El ministro de salud tiene una fuerte tarea que es atraer a la mayoría de los congresistas para votar sí a la refoma a la salud”.

Finalmente, Petro les deseó “buen viento y buena mar” porque “vamos es hacia un campo de batalla en el que hay que triunfar”.