La poderosa mujer detrás de Iván Name

En el equipo político del nuevo presidente del Senado, Iván Name, no se mueve una ficha sin el visto bueno de una poderosa mujer que ha sido su mano derecha. Se trata de la concejal de Bogotá, María Clara Name, su hija, quien también milita en la Alianza Verde y a la que le entregaría sus banderas políticas para que sea la quinta generación del apellido Name en cargos de poder público. Tan cercano es Name a sus hijos que él mismo pidió que estuvieran junto a él durante su primera rueda de prensa como presidente del Senado y fue María Clara quien coordinó quién hablaba, y quién no, con el senador.

