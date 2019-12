La ruta para quienes buscan dejar las armas

Germán Sahid

ANÁLISIS

No siempre se dan los resultados esperados

Los diferentes programas de desmovilización y reincorporación generan un sabor agridulce a la hora de medir sus resultados. Por un lado, siempre es bienvenida la recuperación de una persona de las manos de los grupos insurgentes o contrainsurgentes y reintegrarlo como ciudadano a la sociedad.

Cabe mencionar que este proceso es desgastante en lo financiero e institucional. El Estado se ha comprometido a una reincorporación política, económica y social sin poder garantizar el éxito de dicha política publica por la incapacidad institucional que históricamente existe en Colombia y porque estos procesos carecen de una aceptación generalizada de la ciudadanía y por ende no son enteramente legítimos a los ojos de la población. Es decir, prometer en exceso beneficios políticos, económicos y sociales, y la incapacidad real de cumplirlos facilita el “reciclaje” de excombatientes a nuevos grupos relacionados con el crimen organizado a volver a engrosar las filas de los nuevos grupos insurgentes. Y por otro lado, a nivel de conducción estratégica del conflicto armado, los continuos procesos de paz con sus respectivas desmovilizaciones evidencian que el Estado nunca ha tenido la capacidad de generar un control territorial real y conseguir una victoria militar definitiva sobre los diferentes grupos. Lo anterior lleva a una continuidad histórica (desde la independencia, a lo largo de las once guerras civiles del siglo XIX y todo el siglo XX con su guerra de guerrillas) a que los grupos ilegales (insurgentes y contrainsurgentes) sean perdonados y nunca se establezca una condición básica de la democracia que es el “rule of law” mediante el “law enforcement”. Es decir, como ningún grupo gana la guerra toca doblar peligrosamente las leyes e instituciones para perdonar a los desmovilizados por la misma incapacidad del estado de aplicar la ley.