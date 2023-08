En el caso puntual de Laverde, la víctima decidió hacer público su caso, pero mantenerse en el anonimato luego de que tuvo que salir del Congreso sin siquiera reclamar el pago de su contrato, incluso cumpliendo con los requisitos del mismo. Además, aseguró que son varios casos contra Laverde y que no es la única trabajadora en el Congreso que ha sido violentada por el Secretario.

Según la investigación que se adelanta en el Congreso, enmarcada en la campaña “Rompamos el silencio, en esto te acompañamos”, el testimonio de la víctima da cuenta de los comportamientos de Laverde.

“Él entra al cubículo, se me empieza a acercar físicamente, de una forma bastante violenta que me sentía minimizada, me sentía en peligro; por como me miraba, me decía que yo era una mujer muy linda, que yo nunca le prestaba atención, que no pasábamos mucho tiempo juntos sabiendo que teníamos mucho tiempo. Él se me empieza a acercar, y yo agarro lo primero que tengo en la mano, que son unos lapiceros y le digo: yo no sé qué le puedo hacer con esto, pero créame que se va a meter en un problema, por favor no se me acerque más, y él se... y lo primero que yo hago es también de nuevo salir corriendo de la Comisión”, relató la víctima.

Y continúa con su relato: “A los dos días me toca volver (...) él se sienta conmigo, buscamos una silla al corredor que queda en la Comisión, yo me siento al lado de él para mostrarle lo que me estaba pidiendo y él me empieza a meter las manos dentro del vestido que yo tenía, yo me levanto de la silla y le digo que por favor pare, yo guardo todo y no vuelvo a la Comisión”.