Gabriel Salinas permanece detenido en Caracas desde el martes 20 de diciembre, cuando fue detenido. El hombre es uno de los señalados partícipes del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, cometido el pasado 10 de mayo en Barú (Cartagena). Las autoridades venezolanas compartieron un video en el que el capturado confiesa el crimen.

“Alquilamos una moto de agua, nos dirigimos hacia la playa Barú y ejecutamos”, dijo Salinas en un video revelado por el ministro del Interior de Venezuela, Remigio Ceballos.

Después de ejecutar el crimen, según contó el señalado asesino, agarró 8.000 dólares y se regresó a Venezuela –su país de origen–. Este martes 20 de diciembre fue sorprendido por las autoridades de su país mientras manejaba un vehículo en compañía de otra persona señalada de homicidio.

“Estando en Medellín, en un evento de motopiruetas, me encontré a Francisco Correa, alias ‘El Monín’, donde me dice que hay que hacer la ejecución de un sicariato, yo le dije que si había dinero, me dice que sí y me da órdenes de que busque a dos personas más”, señaló el confeso asesino.

Salinas narró que, una vez llegaron a Cartagena, le entregaron la pistola a alias Monín y que luego de atentar contra Pecci, escaparon vía terrestre hasta Medellín.

De acuerdo con el ministro venezolano, el señalado criminal será juzgado en Venezuela y podría enfrentar una pena de hasta 30 años de cárcel por el delito de sicariato.

De momento se desconocen los autores intelectuales del crimen, Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares para quienes logren dar información que permita dar con los responsables.