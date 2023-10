El piloto, que fue confirmado como víctima fatal en el hecho, iba junto a su copiloto, que terminó gravemente herido. Las autoridades que atendieron la emergencia afirmaron que Sánchez quedó atrapado entre las latas destruidas, por lo que no pudo ser rescatado .

El rastreador de la aeronave accidentada mostró las vueltas que el piloto, identificado como Hanner David Sánchez Mora , realizó mientras buscaba un campo abierto para no chocar contra edificaciones y así evitar un desenlace peor después del vuelo que duró 42 minutos .

Después del siniestro de este martes que involucró a una avioneta de la Fuerza Aeroespacial Colombiana , la cual cayó en zona urbana de Cali (Valle del Cauca), se conocieron l as heroicas maniobras que realizó el piloto y que evitaron una tragedia que involucrara a más gente.

“En ese momento no importaba nada, solamente salvar las vidas de las personas. Desafortunadamente, no se pudo salvar una vida, solamente un compañero. Con el otro, desafortunadamente, no pudimos hacer nada. Ya las llamas eran muy fuertes”, dijo el subintendente de la Policía Aimer Ayala.