“Hay que tener respeto por las UCI, por las enfermeras, por los médicos, porque ahí es donde se salva la verdadera vida. Eso no es intubar por tener un equipo, un respirador, se genera más muerte con eso que con cualquier otra cosa”, arremetió.

“Todo el mundo se puso a hacer camas de UCI, triplicaron las camas porque fue un negocio, era para salvar la gente pero el negocio estuvo ahí oculto. Porque así no estuviera llena la cama, le pagaban”, señaló el ministro durante su intervención en la Comisión Séptima del Senado.

Las respuestas contra las afirmaciones de Jaramillo plantearon que el ministro estaba hablando sin tener argumentos válidos y, en otros casos, que mentía.

Una de las primeras en criticar al ministro fue la congresista del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien dijo que Jaramillo no tiene pruebas sobre el supuesto aumento de UCI. Y que incluso le había solicitado, mediante un derecho de petición, que muestre las pruebas de sus declaraciones sobre el aumento de camas UCI por negocio y que ningún país amplió estas unidades como Colombia.

“Cuando le pregunté por las pruebas, me dijeron que no hay. Es decir, que lo hablan a título ilustrativo, como una manera de dañar la reputación de quienes gobernaron antes y le salvaron la vida a los colombianos que tuvieron covid. En Colombia los ciudadanos no se murieron en la calle y tuvieron vacunas, caso contrario que pasó en muchos países”, señaló la política.

Ronny Suárez, uno de los periodistas especializados en temas de salud en el país, publicó un video en el que aseguró que en el inicio de la pandemia Colombia tenía menos de 5.000 camas de UCI y en menos de 6 meses esta oferta llegó a más de 13.000, lo que, según dijo el periodista, fue considerado como un logro del Estado colombiano.