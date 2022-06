El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, le envió una carta a los militares y uniformados pertenecientes a la Fuerza Pública, en la cual les expresó su compromiso, atención y apoyo ante un eventual triunfo en las elecciones presidenciales el próximo 19 de junio.

En la carta, Petro les expresa que más allá de ideologías y posiciones políticas, él entiende que son colombianos comunes y corrientes que desean un mejor futuro para toda la sociedad, particularmente para sus familias.

“Es innegable el valioso aporte de la mayoría de ustedes en la construcción de una Colombia más humana; como también lo es que no cuentan con una vivienda digna, tienen que esperar meses para obtener una cita médica, los ingresos no les alcanza para pagarles una educación decorosa a sus hijos, no gozan de descansos acorde”, les expresa Petro a los uniformados.