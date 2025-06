Las tres instituciones que pueden frenarle ‘decretazo’ de la consulta popular a Petro

“El decreto de la consulta popular se debe firmar ante el pueblo, ojalá ante centenares de miles de personas (...) es en esta semana, no tenemos mucho tiempo para citar, ya hemos hecho Bogotá y Barranquilla, que dijeron que porque dieron refrigerio se llenó la plaza hasta las 8:00 de la noche. Entonces, ¿dónde lo hacemos ahora? Cali o Medellín”, dijo el jefe de Estado en la noche del Consejo de Ministros este martes.

En primer lugar, este diario conoció que algunos miembros del gabinete le habrían expresado al presidente la inconveniencia de su idea y su oposición a firmar el decreto. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud) habría dicho que “el que no quiera hacerlo se puede ir”. Incluso, es tanto el caos al interior del Consejo de Ministros que ni el ministro Benedetti (Interior) y el propio presidente Petro se ponen de acuerdo sobre la fecha en la que radicarían el documento; el primero dice que el 12 de junio y el segundo que esta misma semana.

El argumento principal del Gobierno es que el Senado no se pronunció frente a la convocatoria de la consulta por la votación del pasado 14 de mayo que fue, según ellos, fraudulenta. Eso facultaría, bajo la interpretación del Ejecutivo, al presidente para decretar la consulta. Pero este miércoles, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, le envió una carta al registrador nacional, Hernán Penagos, en la que informa que no solamente ya hubo una decisión del Legislativo sino que la convocatoria de la consulta, en votación, fue negativa “49 votos por el NO y 47 votos por el SÍ”.