“En esa época la legislación era diferente, lo que a mí me paso no era más que considerado como un coqueteo agresivo de algunos hombres con las manos”, narró.

“Me besa sin consentimiento, me manosea (...) le digo que pare, no más, no, para, entonces no para, sino hasta que le digo el nombre de su compañera. Entonces muy molesto me dice: lo que pase con ella es problema entre ella y yo”.

“Una noche, yo estaba tomando en la casa de ella, y él llegó después cuando nosotras ya estábamos con dosis importantes de alcohol. Él llegó, se sentó con nosotras, cosa muy normal, y luego ella, mi amiga, con bastantes tragos en la cabeza, se acostó a dormir, y en ese momento cuando ella se acuesta a dormir es cuando este hombre me dice: bueno, tomate la última copa antes de irte y te pido el taxi, etcétera, (...) y en ese momento este hombre se me echa encima y me empieza a agredir y a manosear sin contar con mi consentimiento”, relató Laura.

No sería la primera vez que es acusado por acoso y abuso sexual en escenarios laborales, por lo que la mujer decidió también iniciar su testimonio haciendo un llamado para que este tipo de conductas no se normalicen.

Le contó a sus amigos cercanos y familiares lo sucedido y le dijeron que “debía moderarse y no tomar trago con hombres (...) que era hombres con poder y no se podía hacer nada (...) yo le conté a todo el mundo, no lo conté en prensa porque no había prensa para esto”.

AL final no quiso avanzar con una denuncia formal porque, incluso, una amiga abogada le dijo que en el país la justicia no atendía este tipo denuncias, por lo que “no se podía hacer nada (....) y ahora no busco aprovechar el momento, sino que no es fácil”.

Cuenta que Santana al otro día empezó a llamarla a su teléfono actuando como si ella tuviera una relación con él. Ella siempre le decía que no, entonces “opta por hablar con mi jefe directamente (...) mentiras espantosas de que yo había decidido trabajar con él”, lo que no era verdad.

“Como para tenerme en una situación de mayor vulnerabilidad, pero después de que no logra que me echen, (....) me tuve que ir del país por amenazas de muerte por las investigaciones que estaba haciendo sobre parapolítica”, señaló.

Su denuncia a través de La Fm concluyó haciendo un llamado al presidente Gustavo Petro y la ministra de Salud, Carolina Corcho, sobre la estancia de Pedro Santana dentro del equipo de la reforma al sistema de salud del país.

“Lo más difícil es enfrentar a los amigos –refiriéndose a la relación entre Santana y Corcho–, pero este gobierno tiene que confrontar a estos hombres (...) y hacerles ver que en el gobierno no se va a tolerar el acoso y abuso sexual”.