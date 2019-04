Pero los estadounidenses no son los únicos que tienen intereses sobre los bienes del naufragio. Aunque Colombia reclama el tesoro como patrimonio de sus ciudadanos, España y Reino Unido también entran en el panorama.

El gobierno de Juan Manuel Santos suscribió en 2015 una Alianza Público Privada con la británica Maritime Archeology Consultants Switzerland, para extraer los bienes del mar. La empresa desconoció el hallazgo que había hecho la Sea Search y aseguró haber dado con las coordenadas exactas del naufragio. Aún así, el actual gobierno suspendió el contrato hasta aclarar varias dudas jurídicas.

Pero con la reciente decisión del Tribunal, la intención del Estado de rescatar los tesoros del galeón podría encontrar una fuerte talanquera jurídica, pues la medida podría dejar sin efecto el contrato con la empresa británica, a la que se remuneraría con el 45 % del valor de los hallazgos que no sean patrimoniales.

Así lo considera el magíster en Derecho Internacional Rafael Eduardo Tamayo, quien explicó que “la medida de secuestro, que hace que los bienes no puedan ser comercializados e implica también que el Estado no podría disponer gastos en relación al galeón hasta tanto el juez no levante la medida”.