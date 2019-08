Los generales en Colombia son intocables: Vivanco

A finales de la semana pasada el presidente Iván Duque recibió de la comisión de Excelencia Militar, integrada por el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Hernando Yepes; el expresidente de la Corte Constitucional Mauricio González, y el exfiscal General Alfonso Gómez Méndez, un informe preliminar sobre la normatividad que regula el accionar de las Fuerzas Militares, esto luego de las denuncias del diario The New York Times sobre una política militar que pondría en riesgo a los civiles.

El documento, de 13 páginas, concluye que las directivas del Ejército que fueron relacionadas con ese riesgo “no promovían per sé la ocurrencia de Falsos Positivos” y consideró un “acierto” el retiró de la directiva.

El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, fue uno de los principales críticos de las conclusiones a las que se llegaron en el informe.

En entrevista con EL COLOMBIANO, Vivanco explica por qué para él hay errores, y expresó su preocupación por el poco avance en investigaciones contra generales activos en casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales.

¿Cuáles son las fallas que para HRW tiene el informe entregado al presidente Duque?

“El informe de la comisión es deficiente y no satisface las expectativas en cuanto a examinar con rigor y seriedad la documentación disponible y conocer más sobre el intento por imponer una nueva política de seguridad por parte de la actual cúpula militar del Ejército, encabezada por el general Nicacio Martínez, que cuenta con muy serias similitudes con lo que generó los falsos positivos”.

¿Pero por qué dice que el informe es deficiente?

“Porque estamos hablando de un informe de 13 páginas que le dedican seis a describir reuniones que tuvieron. Otras tres para recopilar información sobre los principios de la seguridad pública anteriores a la actual comandancia, que nada tienen que ver con la gran pregunta sobre los riesgos frente a falsos positivos. A parte, hay seis documentos de los cuales analizan dos; a esos les dedican unos cuantos párrafos, nada más. Son documentos de conocimiento público y esa es una deficiencia seria”.

Pero uno de los integrantes de esa comisión, el exfiscal Alfonso Gómez dijo que sí evaluaron todos los documentos...

“Yo he escuchado al doctor Gómez Méndez, que me parece un gran jurista, decir que ellos consideraron los seis documentos. ¿Pero cómo sé eso yo o el país cuando el informe solo cita dos? Si los otros cuatro documentos los examinaron, discutieron o analizaron, está bien, pero no está reflejado en el informe”.

¿Cree que el Ejército está haciendo lo suficiente para evitar que vuelvan a ocurrir ejecuciones extrajudiciales?

“La pregunta es si la nueva cúpula militar, encabezada por el general Nicacio Martínez, en la que además hay otros nueve generales que están relacionados con falsos positivos, están intentando regresar a esa práctica. A mí me parece que durante los últimos años se han hecho esfuerzos para abandonarla; sin embargo, la preocupación es si estas nuevas políticas facilitan el retorno de esos crímenes”.

Tras la entrega de este informe al presidente ¿cree usted que hay un riesgo de que el mandatario no tome medidas?

“Entiendo que es un informe preliminar y habrá uno definitivo antes de finalizar el año. Espero reunirme con ellos, les solicité una cita para poder darles a conocer nuestras críticas y preocupaciones tanto por la metodología utilizada como por los resultados. Esperamos que el final sea sólido, serio, que esté a la altura de las necesidades del país en materia de seguridad”.

¿Hay una persecución contra el general Nicacio Martínez? La pregunta es porque en las pasadas cúpulas militares también había oficiales supuestamente involucrados en casos de falsos positivos

“No creo que exista tal persecución, acá hay documentación en poder de la Fiscalía en la queNicacio Martínez, el año 2005, cuando se desempeñaba como subcomandante de la Décima Brigada felicita y da recompensas a los subalternos por participar en acciones militares en las que la Fiscalía concluyó que murieron 23 civiles inocentes. Yo no estoy responsabilizando por estos hechos a Nicacio, pero me parece que debe rendir cuentas. No es persecución, por el contrario, es evidencia”.

Le repito, en pasadas cúpulas militares se presentaba la misma situación...

“Tiene razón, no es un problema reciente. En el pasado gobierno hubo numerosas oportunidades en las que publicamos información que comprometía a integrantes de la cúpula militar en casos de falsos positivos que no han sido investigados. Es muy curioso porque en Colombia han logrado investigar y castigar ejemplarmente a más de 1.300 suboficiales, soldados y mandos medios. No es una cifra pequeña, pero los que no han sido objetivo de ninguna investigación son los comandantes, las cabezas de brigada de esas épocas que siguieron ascendiendo en sus funciones. Es un grupo de por lo menos 26 hombres que en esa época estaban comandados por Mario Montoya”.

¿Entonces para usted la justicia no ha tenido buenos resultados al respecto?

Los generales son intocables en Colombia por parte de la justicia, hay un doble estándar. Los soldados, suboficiales, oficiales de bajo rango y uno que otro coronel sí han sido seriamente investigados, sancionados y condenados. Eso es una muestra que el Estado colombiano no ha permitido la impunidad de estos crímenes cuando se trata de los subalternos, pero sí de los comandantes de la época que han seguido ascendiendo y que no han rendido cuentas por sus actuaciones .