En la cárcel El Pedregal en vez de producir dolor, hoy le cantan a la libertad

La música suena y 56 voces se alzan. Algunos cierran los ojos, como sintiendo cada palabra, mientras otros parecen gritar una ensordecedora catarsis: “En esta celda fría, en dos melodías, buscándole a mi vida de nuevo la salida, juro a mi Dios, me arrodillo ante él, le pido por mis viejos, que todo vaya bien”. El ritmo de rap, sonoro, marcado, los mueve, los invita a aplaudir. Cantan a coro, animados por Reyer y Killer, como se hace llamar el dúo de música urbana que se formó dentro del grupo, y se nota que han ensayado incansablemente las estrofas, se nota que hay algo que quieren demostrar: “En esta estructura aprendí a valorar esas cosas pequeñas que la vida me da. En aquella audiencia no dijeron la verdad: ‘Este tipo es un peligro para la sociedad’. Pero ya está dicho, mi sentencia lista está, ahora solo me queda rogar a mi padre celestial por otra oportunidad de estar con mi familia y lograr mi libertad”. Es imposible entrar en la cárcel El Pedregal sin pensar en su fama de violenta y dura. Con una capacidad para albergar 1.468 hombres y 1.254 mujeres, el complejo se ha visto severamente afectado por la crisis carcelaria que atraviesa el país y que lleva 21 años sin hallar solución definitiva. Según datos del Inpec, la sobrepoblación alcanza un total de 884 personas, lo que recrudece las circunstancias. Incluso, la infraestructura de la torre principal es alta, gris, intimidante. Pero el Patio P del complejo rompe con la realidad. Allí están alojados los 56 hombres que participan en el Programa de Educación Integral y Cambio de Vida (PEC), un esfuerzo de varias instituciones por lograr, aunque sea en un grupo pequeño de internos que están dispuestos a asumir varios compromisos, una resocialización efectiva y evitar la reincidencia en el delito.

“Armé una guerra” Jaime León llegó a El Pedregal el pasado 28 de marzo, trasladado desde la Estación de Policía la Candelaria. “Ese calabozo sí que es un infierno. Y yo decía que si había aguantado allá, iba a aguantar acá, pero aquí también me han tocado cosas muy duras, aquí la torre en sí es una cosa muy pesada. Hasta me tocó esa riña que se desató entre los combos de la Agonía y El Coco y yo quedé ahí en la mitad”. Sin embargo, desde que llegó a El Pedregal, Jaime tuvo la esperanza de poder pagar su condena en unas condiciones diferentes: “El primer día que llegué me recibió un compañero, Alex. Ese día a él lo iban a trasladar para este patio porque lo habían aceptado en el programa y nos quedamos hablando de eso como dos horas, me contó bien cómo era y me quedó sonando. Por eso yo me mentalicé desde el principio a que iba a llegar acá, más que todo por mí, por recuperarme un poco, en el sentido físico, moral y mental”. Hoy, después de cinco meses de proceso, Jaime reconoce que causó dolor: “Yo caí a la cárcel por violencia, porque a mí me dejaron un hijo inválido y yo armé una guerra en el barrio, o yo no, mis amigos y compañeros. Un hermano de Simón, compañero de acá del programa también cayó en esa guerra, hubo mucho dolor, mucha tristeza, pasaron tantas cosas... Yo pensaba que tenía a mi familia feliz por las comodidades y todo lo que les estaba dando con la plata que me llegaba del microtráfico, acá me vine a dar cuenta cuando llegué al programa que realmente los estaba haciendo sufrir”.