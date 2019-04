Los vacíos del caso de la chilena más buscada

Carolina Arévalo

Magíster en Psicológia Clínica Universidad Santiago de Chile

“El caso de la excarabinera chilena Ilse Ojeda puede revelar que en este tipo de relaciones íntimas que se establecen no siempre las herramientas que las personas tengan desde su profesión van a convertirse en un factor protector. Puede quedar en el ambiente la sensación de que como ella era policía...

ANÁLISIS

Ser policía no la hizo menos vulnerable

Carolina Arévalo

Magíster en Psicológia Clínica Universidad Santiago de Chile

“El caso de la excarabinera chilenapuede revelar que en este tipo de relaciones íntimas que se establecen no siempre las herramientas que las personas tengan desde su profesión van a convertirse en un factor protector. Puede quedar en el ambiente la sensación de que como ella era policía debería haber estado más prevenida ante el riesgo de viajar y comprometerse con alguien que escasamente conocía. Sin embargo, su ocupación y que ella haya estado en contacto con situaciones similares, no la hacen menos vulnerable. Podría tratarse de una relación asimétrica: lo que se sabe es que ella era la que aportaba a la relación haciendo una contribución económica. Eso tiene que ver con patrones de afiliación afectiva humanos, de con qué personas nos vinculamos y por qué lo hacemos. Internamente hay una necesidad de tener atención, de sentirse parte y a veces esa necesidad es tan grande que desborda otras lógicas. Nos preguntamos ¿por qué ella no se fue ante un posible maltrato? Probablemente estaba recibiendo ciertos estímulos que necesitaba. Aunque suene retorcido, podría tener que ver con una reafirmación de la autoestima, pese a que las formas de interacción que ella sostenía con su pareja pudieran ser nocivas. Las personas aprendemos patrones de cómo se quiere, cómo los demás nos demuestran su afecto, o lo que esperamos recibir de los demás para mostrarnos que somos importantes. Los aprendemos en nuestra infancia y los seguimos construyendo cuando nos hacemos un concepto de lo que significa estar en pareja. Por eso, esto pudo haberle pasado a una policía o una mujer de cualquier otraocupación”.