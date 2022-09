“ No la pude ayudar, aunque busque muchas puertas todas me las cerraron”, dijo entre lágrimas Yuli Marroquín, madre de Lizeth Yesenia Remicio, en Noticias Caracol.

También contó que buscó ayuda en la línea que la Secretaria de salud de la Alcaldía de Bogotá, relató que la psicóloga le dijo que el problema no era de la niña, a la que notaba demasiado “tranquila”, sino que era de ella porque era muy “sobreprotectora”.

El bullying del que era víctima Lizeth venía de personas de dos salones diferentes. “Las críticas, las burlas, los apodos, la golpeaban... le hacían un sinfín de cosas que mi niña no soportó más”, dijo con profunda tristeza la madre.

“Yo le informé que ella tenía deseos de suicidarse porque ella me lo había manifestado, la coordinadora me dice que ellos no son un centro de salud, que tengo que llevarla a urgencias, pero que tengo que seguir un conducto regular dentro del colegio, pero que no me garantizaban que eso iba a solucionar”, aseguró Marroquín.