En una entrevista con Blu Radio, manifestó: “Lo voy a decir de forma muy clara: el correísmo. El correísmo tiene vínculos con las bandas delictivas de este país. Bandas que se han tomado provincias enteras. No solo Fernando declaró la guerra a políticos corruptos de este país, también tuvo problemas con Piedad Córdoba en Colombia. Piedad Córdoba también amenazó a mi esposo que lo iba a desaparecer”.

La investigación no ha determinado a qué grupo pertenecen. Extraoficialmente se ha rumorado que fueron contratados por “los Lobos”, una banda local, pero la organización lo negó en un video.

Agregó que la congresista “fue una de las personas que Fernando denunció por temas de corrupción y ella amenazó a mi esposo, de su integridad, de su vida y, bueno, tenemos este desenlace en Ecuador”.

En enero de 2022, cuando Villavicencio era asambleísta, le entregó al entonces presidente Iván Duque, un informe elaborado por la Asamblea de Ecuador acerca de los tentáculos en Suramérica de Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro. Allí señaló a Córdoba como cómplice del entramado.

Ella le respondió en un artículo de Semana, alegando que era un montaje en su contra. “Ese tipo Villavicencio que se tenga de las orejas, porque que me lo clavo, me lo clavo. Voy a denunciar y me llevo por delante a quien sea, voy con toda”, profirió Córdoba.

La congresista, tras lamentar el homicidio, se pronunció sobre los señalamientos: “Las muchas diferencias con el candidato, no deben ser interpretadas como una amenaza, porque no lo fueron. Simplemente fue una defensa ante ataques que él, con el entonces gobierno colombiano, fraguaron para mi desprestigio político”.