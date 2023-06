El papá contó también que no ha podido hablar mucho con sus hijos, pues aún están en shock mientras reciben asistencia médica en el Hospital Militar. Los niños presentan un cuadro de desnutrición y deshidratación.

“No es tan fácil preguntarles porque son 40 días que no han comido bien, no han podido dormir bien, entonces no he tenido la oportunidad de sacar información. De mi parte, espero que los niños se recuperen bien”, expresó.

Sobre haber encontrado a sus hijos con vida, dijo que había sido un milagro de Dios. “Para nosotros, esta es una prueba que me está haciendo Dios de qué tanta fe tengo en él y yo lo he demostrado con mis propias palabras”.