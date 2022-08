“No renuncio a mis aspiraciones que se dieron en un momento de crisis, de caos, cuando la toma guerrillera se disfrazó de paro nacional también promovida desde el Congreso por unos irresponsables a los que la justicia no es capaz de abrirles una investigación. En ese momento la voz del público puso mi nombre a consideración y es por eso que no renuncio a esa aspiración”.

Dará mucho de qué hablar, la izquierda es extremadamente incompetente. Adicionalmente, nosotros tenemos que terminar siendo una oposición que construya una luz de esperanza en los ciudadanos que están atemorizados hoy”.

Petro llega a la Presidencia después de haber sido la cabeza de la oposición y usted es una de las cabezas de la oposición. ¿Cómo está la puja entre usted, Miguel Uribe, Paola Holguín y Paloma Valencia para ver quién es el líder real de la bancada del Congreso?

“Esto no es de disputa, sino de trabajar en equipo. Cada una tiene sus fortalezas y conocimiento y eso lo vamos a demostrar en el debate de la tributaria. No nos interesan protagonismos uninominales, sino que seamos trabajo en equipo”.

Están haciendo oposición a Petro, pero la votación a contralor mostró que el presidente tuvo una maquinaria aplastante para poner a su contralor...

“No lo veo así. El candidato de Gustavo Petro no era él. Aquí lo extraño es que después desde la misma Contraloría se organiza esa comisión para cruzar unas variables y empezar a sacar gente, que eso a mí me pareció completamente amañado e inconveniente. Tuvimos en cuenta la trayectoria de Carlos Hernán Rodríguez y por eso lo apoyamos, no porque fuera el de Petro. Si hubiéramos encontrado un perfil mejor, habríamos votado por otro así perdiéramos”.