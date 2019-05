Medimás y gobierno, otro choque por plata

Dicho de otra manera, sin plata no podían trabajar. Ese fue el argumento de la empresa; sin embargo, Adres, confrontando lo planteado por la EPS, manifestó que está actuando de acuerdo con lo que ordenó la Superintendencia Nacional de Salud.

La cifra, según la EPS, llega a los 80 mil millones de pesos “que no han podido ser pagados a nuestros proveedores”.

Además, la EPS, a través de su presidente Alex Fernando Martínez, llamó la atención del gobierno para que “facilite el desembolso de estas acreencias a nuestra red de prestadores y, de esta manera, se pueda garantizar la prestación de los servicios de salud”.

Sobre esto, Cristina Arango Olaya, directora de Adres, manifestó que con Medimás no tienen deudas pendientes y que se le ha garantizado el giro de recursos de manera periódica. No obstante, destacó que “desde abril se cesaron provisionalmente los pagos a 48 centros médicos del grupo Medimás por una medida cautelar de la Superintendencia, como medida preventiva para salvaguardar los recursos del sistema de salud”, que es una de las actuaciones que le dijo a EL COLOMBIANO el supersalud, Fabio Aristizábal, en la entrevista que se publicó ayer.

La Adres resaltó que la suspensión de giros ordenada por la Supersalud es de 58.245 millones de pesos, es decir, alrededor de 21.000 millones menos que lo que dijo Medimás.