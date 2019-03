Medir el aire, otro reto en ciudades pequeñas

No obstante, hay que tener en cuenta que, según el Ideam, hay ciudades que no miden la calidad del aire, entre las que se encuentran Cúcuta, Buenaventura, Sincelejo, Riohacha, Tuluá, Tunja, Apartadó y Florencia (ver módulos superiores).

De acuerdo con Augusto Galán, director del Observatorio Así Vamos en Salud, aún no hay una conciencia ciudadana. Lo dice, según él, porque no se tiene en cuenta lo fundamental que es el concepto de salud, porque está ligado a medicamentos, a un hospital o una bata blanca, pero, dice, “eso está asociado a la enfermedad y no a la salud. El medio ambiente y en particular el aire que respiramos es fundamental. Hay que tener claro que no solo se reduce a ciudades grandes, también en las pequeñas, en donde hay industrias o equipamiento antiguo, como cocinar a leña, que puede provocar enfermedades pulmonares”, agrega Galán.

El ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, en diálogo con EL COLOMBIANO, indica que se ha hecho una evaluación del riesgo por la calidad del aire y resaltó el trabajo publicado por el INS, el cual corrobora la importancia de abordarlo.

“Queremos ser parte de las respuestas intersectoriales que requiere este desafío”, indicó el ministro, quien señaló que acompañarán los esfuerzos que sean necesarios para enfrentar el fenómeno.

Además, agrega que “es un asunto grande que debemos abordar desde el Estado”. Aunque no precisa si ya habló del tema con el presidente Iván Duque, deja claro que es un asunto en el que “la preocupación está al máximo nivel”.