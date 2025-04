Según lo expresado por el ministro, la reunión se habría llevado a cabo para fortalecer el trabajo conjunto y articulado entre el Ministerio de Defensa y la JEP.

“Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos de las víctimas integrantes de la Fuerza Pública y con el derecho a la justicia. Porque sin justicia no hay paz, y sin verdad no hay garantías de no repetición”, manifestó el ministro.

