En Colombia ya viven 1.825.000 venezolanos, según Migración Colombia

Más de 1 millón 825 mil venezolanos estarían radicados en Colombia, según las últimas cifras entregadas por Migración Colombia con corte al 29 de febrero.

Esta cifra representa un crecimiento cercano al 3 % respecto al mes de diciembre, para entonces en el país residían 1 millón 771 mil venezolanos.

Este informe da cuenta de que en Colombia el 44 % de los venezolanos, cerca de 800 mil, estarían de forma regular, mientas que el restante, un poco más de 1 millón 25 mil, estarían de forma irregular.

Entre Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali, albergarían el 40 % del total de venezolanos radicados en el país, mientras que a nivel departamental la lista la encabezarían Cundinamarca, con Bogotá incluido, Norte de Santander, Atlántico, La Guajira y Antioquia, con más del 63% del total de venezolanos radicados en el país.

Le puede interesar: EE. UU. se mete de lleno con una transición en Venezuela, ¿servirá?

Los datos entregados por Migración Colombia también permiten evidenciar que si bien se registró un crecimiento cercano al 3 % en el número de venezolanos que decidieron radicarse en el país, esta cifra es menor a los promedios históricos que se venían manejando, ya que se pasó de un promedio de 60 mil venezolanos radicándose en Colombia al mes, a cerca de 30 mil mensuales, durante enero y febrero.

De acuerdo con Migración Colombia, frente a la salida de ciudadanos venezolanos del territorio nacional, durante los meses de enero y febrero se registró un crecimiento cercano al 14 % en el número de venezolanos retornando a su país, pasando de un poco más de 55 mil registros entre enero y febrero de 2019, a cerca de 70 mil, en los dos primeros meses de este año.

En el caso de la salida de ciudadanos venezolanos hacia terceros países, durante enero y febrero se registraron más de 70 mil salidas, cerca de 50 mil de ellas por el Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá.

¿Atención en la emergencia?

Respecto a la solicitud de asistencia para los ciudadanos venezolanos que se encuentran en Colombia, el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, indicó que la entidad continuará apoyando los procesos que implementen las autoridades locales, tal y como se ha venido haciendo con las administraciones anteriores. Sin embargo, aclaró, que dentro de las funciones de la Entidad no se encuentra el brindar alojamiento, alimentación, transporte o cualquier tipo de herramienta asistencial a los ciudadanos extranjeros más allá de su nacionalidad o condición migratoria.

Lea aquí: Con fronteras porosas el país trata de aislarse

“El tema de Venezuela nos preocupa porque no estamos hablando simplemente de cifras, estamos hablando de seres humanos, de niños, niñas y adolescentes, de realidades y necesidades. Este es un momento en que debemos trabajar unidos como país por un mismo objetivo. No es momento de evadir responsabilidades, de buscar lavarse las manos y mucho menos de generar xenofobia. Lo que debemos es buscar la forma de articular esfuerzos, pues al momento de ayudar no se puede diferenciar entre nacionalidades, condiciones migratorias, sexo, raza, creencias religiosas, ni orientaciones políticas. Estamos hablamos de personas a los que la humanidad nos exige ayudar”, anotó Espinosa.

El funcionario agregó que “Desde Migración Colombia, de acuerdo con nuestras funciones, hemos generado mecanismos de flexibilización como el PEP (Permiso Especial de Permanencia), del cual, a la fecha, ya tenemos más de 680 mil usuarios, los cuales pueden no solo permanecer en Colombia, sino además acceder a ofertas laborales, a estudio, servicios bancarios y al sistema de seguridad social, entre otras cosas. Una iniciativa que busca llevar a la mayor cantidad de migrantes venezolanos a un territorio regular que les dé más derechos y permita una mayor protección a la ciudadanía”.

A quienes delinquen

Así mismo aclaró el jefe de la autoridad migratoria colombiana que desde sus competencias la entidad ha venido apoyando a las autoridades en la identificación de los ciudadanos extranjeros que cometan algún delito: “Creemos que antes de pensar en expulsar al extranjero debemos trabajar por su judicialización. Hemos enviado un mensaje claro desde el inicio, el cual confirmamos; el país no es un lugar para delinquir con independencia a la nacionalidad o al carácter migratorio”.

Para saber más: Comedores: otro cierre en la frontera

En ese orden de ideas, en las últimas dos semanas, Migración Colombia ha realizado más de 3.400 verificaciones a personas naturales y jurídicas para validar que se esté cumpliendo con la medida de aislamiento.

Como resultado de estos procedimientos, la autoridad migratoria colombiana ha deportado y expulsado a 130 extranjeros, inadmitido a 94 y les ha suspendido el permiso de ingreso y permanencia a 59.

“Hemos venido trabajando articuladamente con las diferentes autoridades del país por garantizar que los ciudadanos extranjeros que se encuentran en nuestro territorio estén respetando nuestra legislación. Somos conscientes que los desafíos frente a la migración venezolana son enormes y por eso desde Migración Colombia estamos prestos a continuar trabajando, como lo hemos venido haciendo, de manera articulada con las autoridades locales y departamentales, para que el impacto de esta migración sea mucho menor dentro de las comunidades receptoras”, afirmó el director de Migración Colombia.