El senador Miguel Uribe Turbay —quien ha tomado protagonismo entre los líderes de la oposición— alista una demanda en contra de la reforma tributaria bajo el argumento de que hubo vicios en el trámite del articulado en el Congreso.

Turbay, uno de los parlamentarios más votados de Colombia, asegura que la bancada del Centro Democrático está lista para cocinar nuevas mociones de censura a los ministros que “promueven la destrucción” de los sectores que representan.

En los folios del Capitolio ya está el intento de vacancia a la ministra de Minas, Irene Vélez, y los opositores no descartan que se prepare uno nuevo contra la encargada de la cartera de Salud, Carolina Corcho.

Cuando se presentaron los “apagones” de micrófonos en el Capitolio, el presidente del Senado dijo que usted es uno de los que más habla...

“Que hable mucho no quiere decir que los trámites de los proyectos sean democráticos, que hable tanto lo que implica es que no estoy dispuesto a rendirme. Que el presidente del Senado me dé la palabra varias veces no quiere decir que me permite expresarme correctamente porque nos corta la palabra, no nos deja replicar, no nos deja responder a las preocupaciones de los otros colegas, ni nos permite profundizar en el detalle”.