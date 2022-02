Ruiz, sin embargo, dijo que no estaba anunciando que la pandemia se haya superado por completo. “Es una declaración que nunca hemos hecho. Nunca he planteado como ministro de Salud que es el fin de la pandemia”, sentenció Ruiz.

Desde el Ministerio de Salud, también se les recomendó a los colombianos tener en cuenta que esas vacunas de Pfizer no necesariamente tienen el logo de esa marca. Según dijo Ruiz, había recibido comentarios de ciudadanos preocupados porque los frascos de las dosis decían “Cominarty” y no Pfizer. No obstante, desde esa empresa emitieron un comunicado en el cual aclaran que, si bien su vacuna no fue registrada con ese nombre comercial en Colombia, sí corresponde al producto que ellos desarrollaron. Por lo tanto, Ruiz dio un parte de tranquilidad.

Europa desmonta medidas

Las discusiones que protagonizó Ruiz en la última jornada tienen como telón de fondo los cambios en las políticas de salud pública que está implementando Europa. En Dinamarca y Reino Unido ya les dijeron adiós a los tapabocas del todo, pues no son necesarios, ni siquiera para los espacios interiores.

Mientras tanto, en países como Italia, Francia y España decidieron que los tapabocas no son obligatorios en espacios exteriores, pero sí en interiores. Y en Bélgica las autoridades dieron por terminado el pico de la variante ómicron, aunque decidieron optar por una flexibilización gradual de sus medidas.