Consternación por el asesinato de una colombiana en Miami

Una joven caleña de 21 fue hallada sin vida en un carro en Miami, EE. UU., en lo que parece ser un homicidio que implica a una mujer de 51 años cercana a su círculo social, de acuerdo con el informe preliminar de la Policía en esa ciudad.

La víctima del crimen, que mantiene a la comunidad consternada, fue identificada como Daniela Tabares Maya y fue vista por última vez en un bar del centro de la ciudad en compañía Yvonne Serrano, amiga suya y principal sospechosa de su muerte.

Daniela terminó sus estudios en la secundaria JP Taravella, parte del distrito de escuelas públicas del condado Broward. Sus amigos y allegados crearon un fondo en la plataforma Gofundme para recolectar donaciones y ayudar a su madre con los costos de la repatriación y el funeral.

El cadáver fue hallado frente a la propiedad de Serrano el pasado sábado, 23 de noviembre, donde al parecer Daniela recibió el disparo en la cabeza que acabó con su vida.

Este hecho fue reportado con una llamada a la Línea de Emergencias por la principal sospechosa y el informe médico indica que el deceso tuvo lugar al menos cuatro horas antes de que las autoridades fueran notificadas.

Medios locales de Miami indicaron que Serrano cambió varias veces su versión del hecho.

La investigación de la Policía reveló que intentó ocultar evidencia como el registro de las cámaras de seguridad en el lugar y que incluso lavó la ropa que usaba cuando se registró el asesinato.

Serrano deberá responder por los cargos de asesinato en segundo grado y manipulación de evidencia.

Habla la familia

“Tenía claro que esa noche quería hacerle algo a alguien, quería hacerle daño a alguien y desafortunadamente, mi hija se cruzó en su camino”, dijo este miércoles Isabel Tabares, madre de la joven caleña asesinada el pasado 23 de noviembre en una localidad de Miami.

Hasta ahora su familia evitó referirse públicamente al hecho pero este miércoles, Isabel Tabares concedió una entrevista al programa Telemundo 51. Esto es lo que dijo la mujer sobre la investigación que adelantan las autoridades.

“(Daniela) vio una persona como de la edad de su mamá, dijo le voy a ayudar porque tal vez algún día mi mamá necesite ayuda y alguien se ofrezca a brindársela igual que yo”, explicó Isabel y agregó que nadie quería ayudar a Yvonne Serrano, señalada del asesinato de su hija.

De acuerdo con un video de las cámaras de seguridad del bar del que salieron víctima y presunta asesina, la mujer necesitaba llegar hasta su casa y por eso la joven caleña se ofreció a llevarla.

“Ella de cierta forma manipuló a mi hija para que la ayudara”, asegura.

Luego de salir del establecimiento, Daniela le envió un mensaje de texto a Isabel indicándole que ya se dirigía hacía su hogar, pero nunca llegó. La mujer asegura que desde ese momento supo que algo mal estaba ocurriendo.

“No pegué el ojo en toda la noche. Pasaba un carro y yo me asomaba a su cuarto, allí estuve casi hasta las 6:00 a.m., antes, a las 2:00 a.m. le marqué pero se fue a buzón y parece ser que a esa hora esta señora le disparó y apagó el teléfono”, relata.

“Eran amigas”

De acuerdo con lo recopilado, Daniela e Yvonne acudían a un gimnasio de la localidad Coral Springs, además salían a cine y bares con algunos compañeros del grupo con el que entrenaban.

Megan Davies, amiga y compañera de entrenamiento del gimnasio Training for Warriors, hizo una publicación en su cuenta de Facebook tras el hecho.

“En el gimnasio fomentamos cualidades como la honestidad, la integridad, el entusiasmo, el valor y vivir con entusiasmo los logros de equipo y de tus compañeros, como si fueran tuyos. Daniela fue el epítome de estas cualidades y un modelo a seguir para nosotros. Cada vez que la veías en el gimnasio, ella sonreía, animaba a todos a su alrededor y la amabilidad en su corazón brillaba. Extrañaré verla hacer esa pequeña ola que está haciendo en la tercera imagen, cuando pasa la oficina para ir a clase”, dice textualmente.