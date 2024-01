Si bien es cierto que la congresista del petrismo había aceptado conocer a Álex Saab, negó haber sostenido algún tipo de negocio con el polémico empresario, que, a su llegada a Venezuela, fue recibido por el mismo presidente Nicolás Maduro.

En enero de 2022, revista Semana reveló los tiquetes que el empresario Álex Saab compró para la senadora Piedad Córdoba, sus hijos Juan Luis Castro Córdoba, Natalia Castro Córdoba y otros familiares

Desde la empresa Group Grand Limited, relacionada con el presunto testaferro, se compró el 15 de enero de 2016 un vuelo a nombre de Piedad Córdoba en la aerolínea Avianca, el cual cubría la ruta La Habana - Bogotá. Este vuelo se dio en plenos diálogos de paz entre el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc.

Entre tanto, también registran vuelos a Brasil, Estados Unidos y otras regiones del mundo, los cuales habría comprado el poderoso empresario a favor de la senadora Piedad Córdoba, quien en campaña presidencial fue apartada del Pacto Histórico por sus polémicas.

Pero los tiquetes no solo se compraron a nombre de la congresista del petrismo. El hijo de la senadora, Juan Luis Castro Córdoba, quien fue senador por la Alianza Verde hasta 2021, también viajó en un vuelo de Delta Arilines en la ruta Little Rock-Atlanta-Miami. La también hija de Piedad, Natalia Córdoba, también viajó en vuelos comprados por empresas relacionadas con Álex Saab.

“Mis hijos no tienen ninguna relación con Álex Saab. Entonces, no tendría por qué pagarles tiquetes para absolutamente nada, ni negocios ni contratos ni empresas ni nada. Es que yo no trabajo con él, yo no sé de sus negocios, nunca he tenido negocios con él, ni mis hijos ni yo”, dijo en su momento la senadora, cuando fue consultada por los pagos de los viáticos.