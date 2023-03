Mujer denunció que un hombre la persiguió y se masturbó frente a ella en TransMilenio

Una mujer denunció haber sido víctima de acoso mientras se transportaba en TransMilenio, en Bogotá. Según relató a City Noticias, un hombre se le acercó durante el viaje en varias ocasiones, y pese a que ella se alejaba, el sujeto la seguía persiguiendo, hasta que de repente se empezó a masturbar frente a ella.

“Un hombre que no conozco, empezó a acercarse mucho. Yo, cambiaba de parte (lugar) para tratar de alejarme de él y me seguía persiguiendo. Llegó un punto en que el hombre empezó a masturbarse y a tocarse en la estación de TransMilenio”, explicó Geraldine Peña al mismo medio.

También puede leer: Senador de la Alianza Verde denunció nuevos casos de abuso sexual en el Congreso

Los hechos ocurrieron en la localidad de Suba, en la calle 100, al norte de la ciudad. La víctima intentó escapar en otro articulado, pero este la siguió, por lo que intentó pedir ayuda a un conductor pero no obtuvo respuesta.

“Le pedí al conductor que me colaborara, que llamara a la Policía porque yo necesitaba ayuda. Me dijo que no lo iba a hacer porque no iba a pasar nada”, señaló.

Entonces se vio obligada a bajar de nuevo en la siguiente estación, pero el agresor también hizo lo mismo. Por lo que esta vez buscó apoyo de un bachiller de Policía, pues la situación se iba haciendo cada vez más insoportable.

Le puede interesar: Jota Pe Hernández revela quién es el funcionario acusado de abuso sexual y acoso laboral; es del equipo de Roy Barreras

“El hombre, con un descaro total, mirándonos a los ojos, me dijo que por qué me atrevía a bajarlo del TransMilenio. Le dije: me estabas acosando y te estabas masturbando frente a mí en una estación”, agregó.

Geraldine también relató que tuvo el atrevimiento de responderle, luego de que ella le reclamara, que él podía masturbarse donde quisiera.

Finalmente otros uniformados llegaron a la escena, para atender el caso, pero al señalado solo le quitaron “una bolsa de marihuana y lo dejarn ir”, así lo recogió City Tv. Además de que sintió que no contó con las garantías para hacer la respectiva denuncia.