Nación aliviará crisis carcelaria en municipios

Aunque en abril el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, afirmó que un “freno de bolígrafo” por parte del Ministerio de Justicia tiene paradas las obras de la granja carcelaria de Yarumal, la ministra Gloria María Borrero desmintió esa versión. “No somos nosotros los que hemos puesto freno al proyecto. Nos encontramos con una situación contractual que estamos resolviendo: no se cumplieron unos requisitos previos y hasta que no se cumplan, no avanzaremos. Sin embargo, estamos haciendo todo lo posible para que la contratación pueda ir por buenos canales. Lo indudable es que el Ministerio firmó ese convenio y que la cárcel granja de Yarumal es una necesidad. Hablaremos con el gobernador para ver cómo podemos salvarla”.