“Algunas fuentes nos han dicho que a veces, por el acento, los confunden con nariñenses, pero en realidad son mexicanos que mantienen un bajo perfil para movilizarse hacia la frontera y entrar en contacto con los emisarios de ‘Mechas’, ‘Márquez’ y ‘Arturo Medina’, los jefes de las estructuras que pelean allá”, aseguró una fuente judicial.

La información recabada en terreno es que se mueven por poblaciones como Saravena, La Esmeralda –del lado colombiano– y Guasdalito y La Victoria –en la parte venezolana– dejando una razón que a veces, como se documentó en enero pasado, va acompañada de dólares y armas.

“El mensaje que les están haciendo llegar es que hay plata para todos y que no tienen por qué matarse entre ellos”, le confirmó un investigador judicial a EL COLOMBIANO.

Las autoridades colombianas ya tienen algunos de estos emisarios identificados, pero al no estar judicializados aún no pueden revelar esos nombres –este diario también se abstiene de hacerlo para no afectar la investigación–, y se están documentando sus pasos por el país para que, tras tener la orden de un juez, proceder a capturarlos. Hay una de estas personas con al menos dos ingresos verificados.

Y si bien aún se analiza si tenía relación con el paso de estos emisarios narcos, que tienen un puente asegurado más fácil de andar desde Caracas hacia la frontera –de acuerdo con fuentes con la supuesta ayuda de autoridades del régimen de Nicolás Maduro–, la caída esta semana en Cali de Brian Donaciano Olguín, alias Pitt, asentó la alarma.