“Ha sido una decisión totalmente libre, sin presión”: Nicolás Petro le responde a su papá sobre supuestas intimidaciones

Sin embargo, pareciera que al mandatario la declaración no lo tomó por sorpresa, aunque su propio hijo no lo quiso recibir en el Búnker de la Fiscalía, donde permanece detenido hasta que el juez de control de garantías le resuelva la situación jurídica. Por eso, desde un evento en Sucre, Petro tomó el micrófono para aclarar que nadie lo iba a sacar del poder y que Nicolás había hablado porque lo estaban presionando.

“Yo entiendo lo que ha pasado, sé lo que está pasando, sé lo que está ocurriendo. Mi papel institucional no me permite hablar con más libertad y decir lo que está pasando, esa presión para que el hijo hable contra el padre. ¿Cómo se puede poner a una persona a escoger entre el hijo y el padre? Pero lo entiendo, yo lo he vivido”, dijo el mandatario.

A renglón seguido, Petro le envió un consejo a Nicolás: “lo único que le puedo recomendar es desde la dignidad, la verdad. No arrodillarse ante el verdugo jamás”.