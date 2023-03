Nicolás Petro, hijo del Presidente, “recibió $1.000 millones del exnarco Santa Lopesierra y del Turco Hilsaca”

No obstante, el relato de Day Vásquez indica que esa plata “no llegaba” a las arcas de la campaña del Pacto Histórico. “Nunca llegó a la campaña. Por eso te digo, eso es ajeno a todo, nunca llegó la plata a la campaña”.

La mujer apuntó en Semana que parte de ese dinero lo habría utilizado para comprar una casa en Villa Campestre, en Barranquilla. No obstante, la promesa de compraventa no se habría hecho a nombre de Nicolás Petro, sino de un tercero que firmó el documento “para no comprometer a Nicolás. Él nos hizo el favor”.

Sobre ese caso, la exesposa de Nicolás Petro sostiene que ella le contó personalmente esa historia al presidente Petro en febrero porque –asevera– el mandatario no estaba enterado de lo que estaba sucediendo con la los giros del exnarcotraficante.

La exesposa del hijo del presidente le dijo a la revista que el Turco Hilsaca le habría dado 400 millones de pesos en dos entregas de dinero que estaban destinadas a la campaña. Esa plata habría llegado después de un desayuno que ella y Nicolás Petro sostuvieron con Gabriel Hilsaca, su hijo.