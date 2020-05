Nieto niega acusación en caso de Inteligencia Militar

El escándalo de las chuzadas, seguimientos y “perfilamientos” realizados por Inteligencia Militar sigue provocando choques en el país, esta vez, entre el senador del Polo democrático, Iván Cepeda y el ex viceministro Rafael Nieto Loaiza , quien es afín al Centro Democrático.

Nieto Loaiza, por su parte, respondió en un video que circuló en las redes sociales. Manifestó que lo que afirma Cepeda es falso y que no ha recibido ninguna información de las fuerzas de inteligencia, ni del Ejército ni de la Policía.

Además, le envío un mensaje, desafiándolo a que “muestre una sola prueba” y agregó que Cepeda no lo hará, porque “no la tiene, y no la tiene porque no es verdad, porque es mentira lo que afirma”. Finalmente, el exviceministro manifestó que le dio poder al abogado Juan David Riveros para que inicie acciones legales contra Cepeda.