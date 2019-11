No más violencia contra las mujeres

Las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado se organizaron para conmemorar esta fecha y a la vez “arropar a Colombia con la esperanza de la no repetición”, indicó representante de las víctimas Yolanda Perea.

Según cifras del Registro Único de Víctimas, de las 27.000 víctimas del violencia sexual en el marco del conflicto, 25.000 son mujeres, el 13 % mujeres afro y el 2 % mujeres indígenas.

“Estos datos nos dan la autoridad para hablar de la no repetición y querer arropar a Colombia con la esperanza de la no repetición, de que no vamos a seguir sufriendo y que tampoco estarán expuestos a estos vejámenes nuestros hijos e hijas”, anotó Perea.

La iniciativa que surgió de la Mesa Nacional de Víctimas busca que a través de colchas de retazos las mujeres puedan ir sanando y reconociéndose como actores de la sociedad.

Durante esta jornada de reflexión las mujeres realizarán plantones en todas las ciudades capitales, en 20 de ellas con apoyo de la Unidad para las Víctimas.

En Medellín estarán en el Parque de las Luces desde las nueve de la mañana, y simultáneamente harán la manifestación en la Plaza de Bolívar en Bogotá.