Los hechos muestran que no todos los congresistas de la bancada del Pacto le copiaron a ese mensaje del Ejecutivo, pues representantes como José Alberto Tejada fueron protagonistas en el hundimiento del articulado.

En ese documento prometió crear una agenda nacional de protección para ellos, aunque hasta ahora sigue siendo una declaración de buenas intenciones que no avanza en su materialización.

El proyecto se hundió en una plenaria en la que la coalición del presidente Gustavo Petro –concentrada en gran parte en el Pacto Histórico– es mayoría y a pesar de que el mandatario firmó desde mayo de 2022 un compromiso programático para reconocer los derechos de los animales no humanos.

La prohibición de las corridas de toros en Colombia y de otros actos crueles e inhumanos contra animales está en veremos, pues el Congreso cerró otra vez la puerta a que se terminen los eventos públicos de violencia contra los bovinos. Pero, como los animalistas no se rinden, o al menos eso dicen, esta misma semana comenzarán a jugarse una última carta en el Capitolio.

La esperanza de los animalistas ahora está en el proyecto de ley 085 que fue presentado este año por la senadora animalista Andrea Padilla, de Alianza Verde.

El objetivo es similar: prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos, regular las corralejas y aplicar un régimen progresivo que no acabaría tajantemente con los espectáculos de maltrato, sino que daría un espacio de transición para la minoría de personas que se lucra con la muerte animal.

Su aprobación dependerá del debate en un Congreso en el que los taurinos y galleros también tienen votos que han hundido en varias ocasiones los intentos de acabar con las prácticas crueles con los animales. Sin ir muy lejos, en junio –en el periodo legislativo anterior– fracasó otro que buscaba salvar la vida de los bovinos.

“Sí, carajo. Votamos por el cambio, y si no es en este gobierno en el que acabamos con esta barbarie, no sé cuándo será. Seguimos en agenda, presidente Roy Barreras, no nos falle”, fue el mensaje que dejó Padilla y con el cual espera que esta semana su iniciativa, esa última carta animalista, sea tenida en cuenta para jugarla en las plenarias.

Pero los animalistas no son los únicos que quieren buscar espacios. En efecto, unos 150 municipios del país, de los que cerca del 80 % se ubican en la Costa Atlántica, convocan corralejas en medio de las fiestas locales y –en torno a estas– hay prácticas de comercio: un empresario gestiona la corraleja, a veces lo hace la Alcaldía, los venteros del pueblo desplazan sus puestos hasta el lugar y hay negocios de publicidad.

“Mucha gente vive de organizar su corraleja. Son legales, pero siempre hemos estado con el temor de que de golpe nos cancelen y a eso le tenemos susto porque somos conscientes de que somos una minoría”, precisó Gonzalo Sanz de Santamaría, director de la Corporación Libertad Cultural, que promueve las corridas de toros, corralejas, peleas de gallos y eventos de coleo