El concejal de Chía (Cundinamarca) Batman Camargo aseguró que Educardo Espinosa no ocupó el cargo de asistente administrativo en la fundación Red de Mujeres de Cundinamarca durante seis años. Esa experiencia la puso en su hoja de vida. Aún así, la directora de esa organización afirmó que Espinosa prestó asesoría, estuvo presente esos años y aceptó el pago que le daba. “No he tomado posesión del cargo alguno en el ICBF ni lo voy a tomar. La tranquilidad de mi familia y la propia es lo más importante para mí”, afirmó cuando se supo que no se posesionaría.