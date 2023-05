María Fátima Valencia, la abuela materna de los niños, aseguró que un chamán le dio detalles de la situación de sus nietos, que podrían ser hallados en las próximas horas por los indígenas que se unieron a la Operación Esperanza.

“Me dijo que los tienen rodeados los indígenas, que los niños están vivos y los van a encontrar”, comentó Valencia en diálogo con la revista Semana. La comunicación con el guía espiritual indígena se dio a través de una llamada desde el Amazonas, en ella también le dijo que la mayor de los cuatro niños es quien guía la caminata de los hermanos y los protege de los riesgos de la inhóspita selva.

“Me dijo que dos niños tienen heridas, pero la más grandecita los cuida, los limpia con cualquier cosita. Los niños están vivos, gracias a Dios (...), de pronto, hoy o mañana se encuentran. Ya los tienen rodeados”, agregó la abuela, que se encuentra en Villavicencio (Meta).

La esperanza de encontrar con vida a Lesly y Soleiny Mucutuy, y Tien Noriel y Cristin Ranoque Mucutuy, aumentó este miércoles luego de que los organismos de socorro que adelantan la búsqueda hallaran nuevas pistas dejadas por los niños.

La abuela también expresó su preocupación porque no le han entregado el cuerpo de su hija, Magdalena Mucutuy, quien murió en el siniestro de la avioneta en la que viajaba con sus cuatro hijos y otros dos adultos.

“Estoy preocupada. No me han entregado el cuerpo de mi hija y no se han encontrado a esos niños. Ya son 24 días desde el primero de mayo. El (cadáver) lo están acomodando. Ellos me lo entregan en San José y yo lo llevo para Araracuara, y de Araracuara a mi comunidad”, explicó Valencia.

La tragedia se presentó el pasado 1 de mayo cuando la Aeronáutica Civil reportó la desaparición de una aeronave que cubría la ruta Araracuara (Caquetá)-San José del Guaviare (Guaviare) con siete tripulantes a bordo. Al parecer, presentó una falla en su motor.