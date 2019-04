Imputarán cargos a militar por caso de Dimar Torres

Con el hasthag #RenuncieBotero, que terminó por ser tendencia nacional, usuarios de redes sociales se manifestaron para pedir la renuncia del ministro de Defensa Guillermo Botero, argumentando, entre otras cosas, que no está capacitado para el cargo. A la ola de críticas se sumaron la de congresistas como Claudia López, quien afirmó que el ministro “ miente, justifica y encubre un falso positivo”. No obstante y pese a los señalamientos, el Gobierno nacional aún no emite un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.