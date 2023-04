Si bien Barbosa aceptó que el presidente Gustavo Petro tiene una voluntad real por conciliar, no dejó pasar la oportunidad para resaltar dos temas que siguen siendo fundamentales para la Fiscalía al momento de pensar la paz, es decir, todo lo relacionado con que “no se beneficie a un cúmulo de delitos atados al concierto para delinquir, ya sea por suspensión de la ejecución de la condena o por principio de oportunidad y que no vayan a la calle los narcotraficantes con 2.8 millones de dólares en el marco de ese proyecto” , señaló el fiscal.

Así mismo, el fiscal aprovechó para aclarar que el proyecto no puede tener una mesa técnica porque sería como “darle un certificado de defunción a la ley de sometimiento” , por el contrario, expuso que la necesidad principal es llevarlo al Congreso para lograr un acuerdo en los puntos y sacar el mejor articulado.

Además aprovechó para hacerle un fuerte llamado de atención a Petro para que la paz total no se haga con cualquiera.

“No podemos confundir la paz total con delincuentes comunes donde se quieren meter en unos proyectos de paz que no les corresponden. No se pueden hacer procesos de paz con una delincuencia atada al narcotráfico o al paramilitarismo”, dijo.

En medio de toda la discusión, Barbosa afirmó que está de acuerdo en todos los reparos que expuso el presidente del Congreso, Roy Barreras, y agregó que “lo que tenemos es que sacar una ley de sometimiento para que después no vayan a salir con la historia de que las instituciones no les sirvieron, esa historia ya nos la conocemos muy bien de que después de que las instituciones no les funcionan dicen que tampoco les sirve la Constitución Política y terminamos en un escenario de desinstitucionalidad en Colombia”, afirmó.