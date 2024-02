Esta vez, la dilación llegó por un conflicto planteado por el defensor de los Zuluaga, David Espinosa Acuña, quien argumentó que esa juez no es competente para conocer la causa. Su pedido fue acompañado por el procurador Henry Bustos y la audiencia se suspendió.

Para Espinosa y Bustos, los delitos de fraude procesal —imputado tanto a Óscar Iván como a David Zuluaga— y falsedad en documento privado no son de competencia de los juzgados especializados, sino que la Rama Judicial debe asignarlos a un juzgado ordinario.

No obstante, el delito de enriquecimiento ilícito podría ser una excepción. Pero, como no se trata de presunta corrupción en entidades públicas y solo se le endilgó a uno de los procesados, no debería ser un motivo para continuar con la Juez Especializada.

El fiscal Parada se opuso a ese planteamiento. Tras pedir un receso en la audiencia, alargó la discusión jurídica aseverando que los delitos hacen parte de la red de sobornos impartidos por la multinacional Odebrecht, por lo que son hechos de alto impacto.