Pero, este no es el primer escándalo en el que se ha visto involucrado el mandatario. En el mes de agosto a Marín un grupo de ciudadanos le hicieron una tutela por bloquearlos de Twitter .

El alcalde afirmó para Blu Radio que la decisión de bloquear alrededor de 30 usuarios en Twitter se daba después de que estos usaran descalificativos en su contra e incluso hicieran burlas o alusiones a la muerte de su madre que fue por suicidio. “Los bloqueé en Twitter porque ni a mi mamá la dejaban descansar en paz“, sostuvo el mandatario para el medio.

Pero luego de que se interpusiera la tutela dijo para Blu que no había desbloqueado estas personas por la tutela interpuesta, sino por sus deseos de realizar un diálogo regional similar a los diálogos vinculantes del presidente Gustavo Petro.

Además, para la última semana de octubre, se difundieron unos audios en los que el gerente de la lotería de Manizales Arturo Espejo Arbeláez insultó el mandatario, diciéndole perdedor, e imbécil.

“Voy a declarar que usted me acosa y me trata mal a partir de la fecha, y usted es un imbécil, un retrógrada, se lo digo como hombre”, se escucha en el audio realizado por Espejo.

En la grabación que se compartió miles de veces también se escucha como Espejo amenaza con contar lo que sabe sobre presuntas irregularidades dentro de la institución que presidía.

“Doctor, usted piensa que yo no me doy cuenta de las cosas. Bobo es el que bobadas hace. Tranquilo que yo le renuncio en los próximos 15 días o en los próximos dos meses”, afirmó el ex gerente de Lotería de Manizales.

Esto se dio justo después de que el alcalde Carlos Marín tomara la decisión de despedir del cargo de dirección de la Lotería a Arturo Espejo por medio de un decreto, por presuntamente, tratar de manera irrespetuosa a funcionarios públicos y ciudadanos.