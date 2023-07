“De verdad, muy triste, mano. Fíjate que ayer estaba haciendo un en vivo por Instagram y alguien me dijo, ¿ya viste que se escapó un chimpancé del zoológico anoche? Y yo le digo, no, no sé, ¿en dónde lo viste o qué? No, que el alcalde dijo algo que no sé qué y pues ya vi. Y vi que efectivamente unos chimpancés, pero no sabía cuál, porque ahí había tres chimpancés, no dos, había tres”, compartió Raúl Gasca con Blu Radio.

También puede leer: ¡Qué infamia! Hombre hizo desangrar a un caballo antes de aplicarle la eutanasia

Así las cosas, tuvo que buscarle un nuevo hogar a cada uno de los animales que por tantos años los acompañaron en el escenario, pero nunca se imaginó que este sería el final para Pancho, quien en 2007 había protagonizado su primer intento de escape. Consiguió pasearse por una parte de las instalaciones del aeropuerto de Pereira hasta que fue capturado y devuelto a su jaula. El animal tenía 13 años.

“Como todos saben, en Colombia se hizo una ley donde se prohibía trabajar con los animales en los circos. Y teníamos la opción de irnos de Colombia y nunca más volver o dejar de trabajar con los animales. Por tanto, que molestaba a la gente, pues decidimos dejar de trabajar con los animales. Y yo personalmente me encargué de ver que los animales quedaran bien. Que los animales quedaran bien. Y efectivamente nosotros donamos, yo doné a Panchito. Yo lo crié, te puedo decir, prácticamente. Él era mi hijo”, afirmó.