En las dos caras de las redes, el filtro de la verdad es usted

EL COLOMBIANO conoció que la Fiscalía abrió un caso matriz que reúne a todos aquellos que han incitado mediante redes sociales a promover protestas violentas en el marco del Paro. El “vandalismo”, como lo ha llamado el presidente Iván Duque, y la desinformación abren la discusión sobre defectos de estas herramientas digitales. El director de la maestría en Comunicación Digital y Periodismo de la U. de la Sabana, Víctor García, afirma que traen obstáculos como la velocidad con la que circulan los mensajes que pueden “transmitir ideas guiadas por las emociones e información no corroborada”.

Uno de los casos más virales es el de Daneidy Barrera , más conocida como “Epa Colombia”. La influenciadora publicó imágenes atentando contra una estación de Transmilenio en el sur de Bogotá y gracias a esta evidencia terminó capturada, acusada de los delitos de obstrucción en vía pública, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas. Si bien no fue enviada a la cárcel, un juez de control de garantías le prohibió usar redes y tener contacto con los medios.

Este año la Corte Constitucional estudió casos de difusión de información falsa en plataformas de internet y concluyó que la responsabilidad de enmendar los daños causados es de los usuarios, no de las plataformas. Al preguntarle al PhD en Sociología y profesor de la U. del Rosario, Carlos Charry, sobre si es necesario regular las redes, este recuerda que “la tarea no está a cargo de las instituciones, sino de las personas. Hay que tener una cultura de su buen uso y no difundir información sin corroborarla”.

Así, tribunales y expertos convergen en que el filtro de la información está en manos de los usuarios. Facebook, Instragram, Twitter y Whatsapp, herramientas cuyo protagonismo en la movilización social no se da solo en Colombia.

Durante la Primavera Árabe, por ejemplo, estas multiplicaron el poder de convocatoria que terminó forzando cambios de gobierno en Egipto, Jordania, Libia y Túnez. En Suramérica, en países como Bolivia, Chile y Venezuela, también han sido escenarios de participación. Ahora, Colombia, hace parte de esa lista de naciones donde la movilización social también se evidencia en la red.